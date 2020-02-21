https://static.news.ru/photo/e34ec7be-54b6-11ea-ad2b-fa163e074e61_660.jpg Леонид Коржинек Фото: prokuratura-krasnodar.ru

Двое замов генпрокурора России Игоря Краснова подали рапорт об отставке. Леонид Коржинек и Юрий Гулягин уходят со своих постов в связи с выходом на пенсию.

Офицеры стали первыми, кто подал рапорты об увольнении после смены руководства Генпрокуратуры. Их заявления рассмотрят в администрации президента и Совете Федерации.

Их функции уже переданы другому заместителю генпрокурора РФ Виктору Гриню, который одновременно продолжит курировать надзор за следствием, — пишет «Интерфакс» со ссылкой на источники.

Коржинек занимал должность заместителя генерального прокурора с 2016 года. Гулягин пришёл на свою должность в 2006 году.

NEWS.ru писал ранее, что замглавы Росалкогольрегулирования подала в отставку. В результате её незаконных действий компания «Альфа-групп» уклонилась от уплаты 58 млн рублей налогов.