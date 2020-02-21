Двое замов генпрокурора России Игоря Краснова подали рапорт об отставке. Леонид Коржинек и Юрий Гулягин уходят со своих постов в связи с выходом на пенсию.
Офицеры стали первыми, кто подал рапорты об увольнении после смены руководства Генпрокуратуры. Их заявления рассмотрят в администрации президента и Совете Федерации.
Их функции уже переданы другому заместителю генпрокурора РФ Виктору Гриню, который одновременно продолжит курировать надзор за следствием, —
пишет«Интерфакс» со ссылкой на источники.
Коржинек занимал должность заместителя генерального прокурора с 2016 года. Гулягин пришёл на свою должность в 2006 году.
NEWS.ru писал ранее, что замглавы Росалкогольрегулирования подала в отставку. В результате её незаконных действий компания «Альфа-групп» уклонилась от уплаты 58 млн рублей налогов.
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