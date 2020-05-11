Скончались ещё два пациента хосписа в Подмосковье, где произошёл пожар

https://static.news.ru/photo/3176ad2e-9429-11ea-af60-fa163e074e61_660.jpg Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Общее число жертв пожара в хосписе в подмосковном Красногорске возросло до 11. Скончались ещё двое его пациентов.

Как сообили «Интерфаксу» в пресс-службе администрации муниципалитета, один из пострадавших во время ЧП остаётся на ИВЛ.

Пожар возник в ночь на 11 мая в пансионате «Второй дом», который использовался как хоспис. В нём находилось 29 человек. В настоящее время местные власти занимаются поиском родственников постояльцев сгоревшего хосписа. Выжившие люди находятся под присмотром.

Накануне следователи задержали организатора хосписа. Ему вменяют ч. 3 ст. 238 УК РФ — «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

Как ранее писал NEWS.ru, причиной пожара могла стать неисправность электрической проводки.