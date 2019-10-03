https://static.news.ru/photo/d93f603e-e65d-11e9-9201-fa163e074e61_660.jpg Фото: 78.mchs.gov.ru

В промышленной зоне Санкт-Петербурга горит склад. Площадь возгорания составляет 3,9 тыс. кв. м.

По данным ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, на Софийской улице в Колпинском районе горит одноэтажный металлический склад. Огонь распространился на всю площадь помещения. Кроме того, обрушилась кровля на площади 1,4 тыс. кв. м.

Пожару присвоен третий ранг сложности. Сведений о пострадавших пока нет, сообщается на сайте ведомства.

Ранее News.ru писал, что в результате пожара в частном доме в городе Актарске погибли двое детей. По факту гибели пятилетней девочки и мальчика в возрасте 1 год 8 месяцев проводится проверка.