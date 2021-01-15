СК завёл второе уголовное дело после пыток заключённого кипятильником

https://static.news.ru/photo/4d2de1b0-57f9-11eb-880b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Уголовное дело по факту насильственных действий сексуального характера завёл СК после пыток кипятильником заключённого Кежика Ондара в СИЗО-1 Иркутска. Об этом NEWS.ru сообщил правозащитник Владимир Осечкин.

По факту изнасилования кипятильником Кежика Ондара в СИЗО-1 ГУФСИН по Иркутской области возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 3 ст. 132 УК РФ (мужеложство, лесбиянство или иные действия сексуального характера с применением насилия или с угрозой его применения к потерпевшему, которые повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью), — рассказал Осечкин.

Об этом он узнал из ответа врио начальника правового управления ФСИН Владислава Панченко.

Как писал NEWS.ru, в ноябре над 29-летним Кежиком Ондаром жестоко поиздевались в СИЗО-1 Иркутска, изнасиловав с применением включённого кипятильника, который во время экзекуции взорвался. Его якобы пытали с апреля по ноябрь 2020 года после того, как этапировали из ангарской ИК-15, где весной произошёл бунт заключённых. После пыток электроприбором заключённого переместили в медсанчасть иркутской ИК-6.

Когда об этой истории стало известно, в ГУФСИН по Иркутской области пообещали провести «тщательную проверку всех обстоятельств произошедшего в СИЗО-1». В декабре СК завёл первое уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлёкшая причинение тяжкого вреда здоровью).