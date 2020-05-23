СК возбудил дело после захвата заложников в московском банке

https://static.news.ru/photo/572298d4-9cf9-11ea-a9ba-fa163e074e61_660.jpg Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

Уголовное дело возбуждено по факту захвата заложников в отделении банка в Москве. ЧП произошло на улице Земляной Вал. Неизвестный мужчина ворвался в офис и захватил пять человек.

Главным следственным управлением Следственного комитета России по городу Москве по факту захвата заложников в отделении одного из столичных банков возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 206 УК РФ (захват заложника), — сообщили РИА Новости в управлении.

По одной из версий, неизвестный преступник требовал от сотрудников кредитной организации крупную сумму денег, а также угрожал взорвать здание. По другой, просил привести в банк звезду Ольгу Бузову, так как она у него что-то украла.

Как писал NEWS.ru, пострадавших в результате инцидента нет. Четыре человека смогли покинуть отделение через чёрный ход, само здание пришлось брать штурмом. Захватчик задержан и будет направлен на экспертизу.