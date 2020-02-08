https://static.news.ru/photo/cf97b0c2-4aad-11ea-885d-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Уголовное дело по факту смерти двух взрослых и ребёнка возбудили в Следственном комитете России по Ленинградской области.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 РФ <…>, по факту смерти троих человек, — говорится в сообщении на сайте СК России.

Отмечается, что на одном из карьеров вблизи посёлка Шапки Тосненского района Ленинградской области в субботу, в разное время провалились под лёд две группы лыжников — мужчина и женщина и отец с двумя детьми. Главе семейства удалось выбраться и спасти одного из детей.

В настоящее время производятся следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств данной трагедии. При этом в ходе следствия будет дана юридическая оценка действиям (бездействию) должностных лиц, ответственных за безопасность нахождения граждан на льду.

Ранее NEWS.ru сообщал об инциденте в Тульской области. Спасатели вытащили из водоёма двоих рыбаков после того, как они провалились под лёд во время зимней рыбалки.