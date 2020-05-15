СК РФ возбудил уголовное дело после стрельбы в Дагестане

Следственные органы Дагестана возбудили уголовное дело по факту стрельбы в Кизляре. В результате инцидента ранения получили двое мужчин.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п.«а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух или более лиц) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия), — говорится на официальном сайте регионального СУ СК РФ.
По данным оперативников, неизвестные граждане обстреляли двух местных жителей. Пострадавших экстренно доставили в больницу для проведения операции. Инцидент произошёл 5 июня 2020 года в 21:30 мск. Один из потерпевших до сих пор в реанимации. Его состояние оценивают как тяжёлое.