СК РФ возбудил уголовное дело после стрельбы в Дагестане

https://static.news.ru/photo/e7c0a1fa-a7e5-11ea-af0c-fa163e074e61_660.jpg Фото: dagestan.sledcom.ru

Следственные органы Дагестана возбудили уголовное дело по факту стрельбы в Кизляре. В результате инцидента ранения получили двое мужчин.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух или более лиц) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия), — говорится на официальном сайте регионального СУ СК РФ.

По данным оперативников, неизвестные граждане обстреляли двух местных жителей. Пострадавших экстренно доставили в больницу для проведения операции. Инцидент произошёл 5 июня 2020 года в 21:30 мск. Один из потерпевших до сих пор в реанимации. Его состояние оценивают как тяжёлое.

Ранее NEWS.ru сообщал, что группа молодых людей устроила разбирательство со стрельбой из пневматического оружия в деревне Сафарово Учалинского района Башкирии.

Конфликт начался из-за девушки. Один из молодых людей открыл огонь из пневматического пистолета. Пострадал один человек.