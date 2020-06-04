Житель башкирского села устроил стрельбу из-за девушки

https://static.news.ru/photo/8d7d90d6-a664-11ea-bcaf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pixabay

Группа молодых людей устроила разбирательство со стрельбой из пневматического оружия в деревне Сафарово Учалинского района Башкирии. Конфликт начался из-за девушки.

Как рассказали РИА Новости в пресс-службе башкирского МВД, вечером 3 июня в районный отдел полиции поступило сообщение от медиков, к которым обратился житель деревни с травмой плеча. Следственно-оперативная группа и участковый выехали на предполагаемое место происшествия.

Правоохранителям удалось предварительно установить детали произошедшего. Житель Сафарово поссорился с девушкой, которая решила продолжить выяснение отношений с помощью знакомых. В ходе конфликта один из молодых людей открыл огонь из пневматического пистолета. Пострадал один человек.

Полиция уже идентифицировала всех участников конфликта. Процессуальное решение будет принято после проверки.

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