Житель башкирского села устроил стрельбу из-за девушки

Группа молодых людей устроила разбирательство со стрельбой из пневматического оружия в деревне Сафарово Учалинского района Башкирии. Конфликт начался из-за девушки.
Как
Правоохранителям удалось предварительно установить детали произошедшего. Житель Сафарово поссорился с девушкой, которая решила продолжить выяснение отношений с помощью знакомых. В ходе конфликта один из молодых людей открыл огонь из пневматического пистолета. Пострадал один человек.
Полиция уже идентифицировала всех участников конфликта. Процессуальное решение будет принято после проверки.
Как сообщал NEWS.ru, в конце мая конфликт между работниками супермаркета и посетителями на западе Москвы привёл к перестрелке.
Добавьте наши новости в избранные источники