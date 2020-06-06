Два человека пострадали при стрельбе в Дагестане

https://static.news.ru/photo/0743d21e-a78b-11ea-a90a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Неизвестные обстреляли двух местных жителей в дагестанском городе Кизляр, пострадавшие оказались на операционном столе местной больницы. Инцидент произошёл 5 июня в 21.30 по мск.

Об этом сообщает ТАСС. Агентство отмечает, что один из пострадавших получил ранение лица с переломом верхней челюсти, а также ранение в плечо, шею и подбородок. Второму пуля попала в плечо.

Пострадавшие прооперированы, напавших на них злоумышленников разыскивает полиция.

Ранее NEWS.ru сообщал, что группа молодых людей устроила разбирательство со стрельбой из пневматического оружия в деревне Сафарово Учалинского района Башкирии. Конфликт начался из-за девушки. Один из молодых людей открыл огонь из пневматического пистолета. Пострадал один человек.