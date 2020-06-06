Два человека пострадали при стрельбе в Дагестане

Неизвестные обстреляли двух местных жителей в дагестанском городе Кизляр, пострадавшие оказались на операционном столе местной больницы. Инцидент произошёл 5 июня в 21.30 по мск.
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Пострадавшие прооперированы, напавших на них злоумышленников разыскивает полиция.
Ранее NEWS.ru сообщал, что группа молодых людей устроила разбирательство со стрельбой из пневматического оружия в деревне Сафарово Учалинского района Башкирии. Конфликт начался из-за девушки. Один из молодых людей открыл огонь из пневматического пистолета. Пострадал один человек.
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