СК проверяет случайное похищение туриста на пляже в Севастополе

Следственный комитет проводит проверку по факту «неудачного» похищения случайного туриста пранкерами в Севастополе. Трое местных жителей решили разыграть своего приятеля, но шутка вполне может превратиться в уголовное дело, сообщает «МК в Крыму».
Мужчины
Но дело дошло до правоохранительных органов. Следственный комитет ведёт проверку сразу по двум статьям Уголовного кодекса — о похищении человека и незаконном лишении свободы.
Ранее сообщалось, что житель Анапы оплатил услуги проститутки, но она оказалась мужчиной. За интим-услуги он заплатил три тысячи рублей. Поэтому «пострадавший» обратился в полицию и заявил о похищении денег.