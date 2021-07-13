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СК проверяет случайное похищение туриста на пляже в Севастополе

21:34, 13 июля 2021
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Следственный комитет проводит проверку по факту «неудачного» похищения случайного туриста пранкерами в Севастополе. Трое местных жителей решили разыграть своего приятеля, но шутка вполне может превратиться в уголовное дело, сообщает «МК в Крыму».

Мужчины арендовали машину с имитацией оружия и решили разыграть похищение своего друга в стиле 90-х. Однако вместо знакомого они похитили совершенно другого, случайного человека. После того как шутники осознали свою ошибку, они отпустили перепуганного туриста. Отмечается, что насилие против него не применялось.

Но дело дошло до правоохранительных органов. Следственный комитет ведёт проверку сразу по двум статьям Уголовного кодекса — о похищении человека и незаконном лишении свободы.

Ранее сообщалось, что житель Анапы оплатил услуги проститутки, но она оказалась мужчиной. За интим-услуги он заплатил три тысячи рублей. Поэтому «пострадавший» обратился в полицию и заявил о похищении денег.

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