https://static.news.ru/photo/40624250-5241-11ea-a47d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники правоохранительных органов из Оренбургской области устроили массовую драку. Причины конфликта неизвестны.

Инцидент произошёл возле одного из местных ночных клубов. На камерах видеонаблюдения видно, как несколько молодых людей избивают группу других людей, которые работают в органах правопорядка. Однако после задержания инициаторами драки они назвали силовиков.

Родственник задержанных утверждают, что молодые люди не знали статуса своих жертв. Им грозит уголовное дело по факту хулиганства и насилия в отношении представителей власти. На данный момент они находятся в СИЗО города, пишет РЕН ТВ.

NEWS.ru сообщал ранее, что 1 октября 2019 года сотрудника СКР убили на проходной центрального аппарата СК РФ. Посетитель ударил ножом в сердце старшего следователя полковника Владислава Капустина.