Сильный пожар вспыхнул в Баку

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В Подмосковье сорвавшийся с цепи ротвейлер покусал двух детей, их пришлось госпитализировать с множественными травмами. Об этом сообщили в региональном управлении СК.

Инцидент произошёл в деревне Филипповское Чеховского городского округа 31 июля, когда женщина с двумя детьми покупала у местной жительницы овощи. В это время на приусадебном участке собака породы ротвейлер сорвалась...