Сильный пожар вспыхнул в Баку

Пожар вспыхнул на территории посёлка Бахар Сураханского района города Баку. Инцидент, в ходе которого очевидцы слышали взрыв, произошёл рядом с шоссе, ведущим в аэропорт, сообщает РИА Новости.
Агентство
Сгорели бытовые отходы вблизи Зыхского шоссе на территории Сураханского района. Огонь был потушен в оперативном порядке, — пояснили агентству в МЧС Азербайджана.
Ранее стало известно, что мужчина, подозреваемый в причастности к поджогам в лесных массивах, задержан в Турции. Об этом сообщил президент Реджеп Тайип Эрдоган. Охватившие Турцию пожары начались 28 июля с провинции Анталья. Число пострадавших достигло 410 человек.