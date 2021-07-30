16+

Рубрики

Медиа

Архив

Происшествия

Сильный пожар вспыхнул в Баку

23:49, 31 июля 2021
Сильный пожар вспыхнул в Баку Фото: McPHOTO/S. Wolf-Feix/imago-images.de/Global Look Press
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Пожар вспыхнул на территории посёлка Бахар Сураханского района города Баку. Инцидент, в ходе которого очевидцы слышали взрыв, произошёл рядом с шоссе, ведущим в аэропорт, сообщает РИА Новости.

Агентство отмечает, что вечером 31 июля загорелись бытовые отходы. Пожарные уже справились с огнём.

Сгорели бытовые отходы вблизи Зыхского шоссе на территории Сураханского района. Огонь был потушен в оперативном порядке, — пояснили агентству в МЧС Азербайджана.

Ранее стало известно, что мужчина, подозреваемый в причастности к поджогам в лесных массивах, задержан в Турции. Об этом сообщил президент Реджеп Тайип Эрдоган. Охватившие Турцию пожары начались 28 июля с провинции Анталья. Число пострадавших достигло 410 человек.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
NEWS.ru в соцсетях
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео