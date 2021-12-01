Штормовой ветер оставил без света два района в Крыму

Многочисленные отключения света фиксируются в Белогорском и Советском районах, куда переместился штормовой ветер в Крыму. Вечером в понедельник, 29 ноября, из-за сильного ветра без света остались около 40 тысяч человек, повалены деревья, перекрыты дороги, повреждены автомобили, пишут РИА Новости.

На данный момент в Крыму нарушена работа двух линий электропередач классом напряжения 110 кВ и 35 линий классом напряжения 6–10 кВ. Ветровой фронт сместился восточнее Симферополя, энергетикам удалось оперативно подключить большую часть обесточенных линий и трансформаторных подстанций в самом городе и районе. Однако, по сообщению «Крымэнерго», массовость повреждений и сохраняющаяся непогода не позволяют ликвидировать сразу все аварийные отключения.

29 ноября 2021 года в период действия штормового предупреждения ближе к ночи ветровой фронт сместился восточнее Симферополя: в результате сильных порывов ветра (до 40 м/с) многочисленные отключения фиксируются в Белогорском и Советском районах, — говорится в сообщении службы.

Штормовое предупреждение также объявлено в Севастополе, там прекращена работа катеров в бухте. МЧС предупреждает о возможном усилении ветра до 35 м/с.

Ранее сообщалось, что порядка 200 судов, часть из которых находится на Черноморском побережье и часть — на Азовском, ожидают прохода через Керченский пролив, движение по которому остановилось из-за шторма. Также из-за непогоды запрещена высадка лоцманов.