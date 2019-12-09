Восемь школ в Благовещенске эвакуировали из-за сообщений о минировании. Информация о бомбе поступила в учебные заведения по электронной почте.
После этого занятия были прерваны, ученики и персонал эвакуированы. Здания обследовали кинологи,
Сообщения о минировании поступили не только в благовещенские школы. В Уссурийске эвакуированы из-за аналогичных сообщений шесть школ. Прервали занятия школы и колледжи в Еврейской автономной области, Хабаровском крае, во Владивостоке. Проверки ещё продолжаются, опасных предметов не обнаружено.
Ранее NEWS.ru сообщал, что школу в Астрахани эвакуировали после сообщения о подозрительном чёрном пакете. Всего из здания учебного заведения вывели 40 человек: 26 детей, 10 родителей и четырёх человек из числа персонала.
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