https://static.news.ru/photo/90604bc0-1a39-11ea-8fa2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Viktor Pogontsev/Russian Look/Global Look Press

Восемь школ в Благовещенске эвакуировали из-за сообщений о минировании. Информация о бомбе поступила в учебные заведения по электронной почте.

После этого занятия были прерваны, ученики и персонал эвакуированы. Здания обследовали кинологи, сообщает РИА Новости. Взрывные устройства не обнаружены. Школы вскоре смогут вернуться к занятиям.

Сообщения о минировании поступили не только в благовещенские школы. В Уссурийске эвакуированы из-за аналогичных сообщений шесть школ. Прервали занятия школы и колледжи в Еврейской автономной области, Хабаровском крае, во Владивостоке. Проверки ещё продолжаются, опасных предметов не обнаружено.

Ранее NEWS.ru сообщал, что школу в Астрахани эвакуировали после сообщения о подозрительном чёрном пакете. Всего из здания учебного заведения вывели 40 человек: 26 детей, 10 родителей и четырёх человек из числа персонала.