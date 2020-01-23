https://static.news.ru/photo/93443580-3e7f-11ea-8703-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В одном из лицеев на территории Пензы 23 января произошла трагедия. Во время урока английского языка 15-летний школьник плохо себя почувствовал и потерял сознание. Подростку вызвали бригаду скорой помощи. Мальчик скончался в реанимобиле по пути в больницу.

О случившемся журналистам сообщили представители экстренных служб Пензенской области. Отмечается, что утром за несколько часов до трагедии ученик на самочувствие не жаловался.

Как отметили в региональном управлении СК РФ, в настоящее время проводится проверка по факту смерти несовершеннолетнего. По результатам будет принято процессуальное решение.

Также делом о смерти подростка занялись сотрудники областной прокуратуры.

В ведомстве проверят достаточность мер профилактики в отношении состояния здоровья ребёнка со стороны образовательной организации и, в первую очередь, родителей, — приводит РИА Новости слова старшего помощника прокурора Пензенской области Светланы Артамоновой.

Как ранее писал NEWS.ru, труп 15-летнего мальчика был найден в селе Баяга Таттинского улуса Якутии после новогодней ночи. Местные следователи проверяют причины смерти ребёнка.