Грузовой автомобиль и два пассажирских автобуса Neoplan столкнулись на федеральной дороге Р-22 в Калмыкии. В результате пострадали шесть человек.
Инцидент произошёл у населённого пункта Аршань-Зельмень. Оба автобуса ехали из Москвы. Один из них следовал в Элисту, второй — в Хасавюрт. В общей сложности в них было 50 пассажиров.
На месте происшествия работают сотрудники МЧС и полиции. По факту ДТП проводится проверка. Предполагается, что причиной аварии стал манёвр одного из автобусов, который пытался объехать грузовик, остановившийся для ремонта,
Ранее NEWS.ru писал, что два человека погибли в результате ДТП в Калужской области. Кроме того, пострадал ребёнок четырёх лет.
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