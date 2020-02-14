https://static.news.ru/photo/e4e684a8-4fe9-11ea-b868-fa163e074e61_660.jpg Фото: Посылка Элиста-Московская/vk.com

Грузовой автомобиль и два пассажирских автобуса Neoplan столкнулись на федеральной дороге Р-22 в Калмыкии. В результате пострадали шесть человек.

Инцидент произошёл у населённого пункта Аршань-Зельмень. Оба автобуса ехали из Москвы. Один из них следовал в Элисту, второй — в Хасавюрт. В общей сложности в них было 50 пассажиров.

На месте происшествия работают сотрудники МЧС и полиции. По факту ДТП проводится проверка. Предполагается, что причиной аварии стал манёвр одного из автобусов, который пытался объехать грузовик, остановившийся для ремонта, сообщает ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что два человека погибли в результате ДТП в Калужской области. Кроме того, пострадал ребёнок четырёх лет.