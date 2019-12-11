https://static.news.ru/photo/b2845294-1bdf-11ea-b6d1-fa163e074e61_660.jpg Фото: primuvd/Twitter

По меньшей мере шесть человек получили травмы в результате массовой аварии в Приморье. Там столкнулись сразу 18 автомобилей.

Данные о количестве повреждённых машин пока уточняются. Из медицинских учреждений сообщили о шести пострадавших, но не исключено, что ещё будут обращения, — сообщили ТАСС в пресс-службе краевого УГИБДД.

Массовое ДТП произошло в Надеждинском районе региона. Ситуацию на дорогах осложнил снежный циклон. Он принёс в Приморье осадки, местами сильные, на побережье — снег с дождём, температура воздуха составляет от плюс 2 до минус 7 градусов.

Ранее NEWS.ru писал о том, что пять человек погибли в ДТП с маршруткой в Воронежской области. Там маршрутное такси с пассажирами столкнулось с грузовиком. Среди погибших — один ребёнок. Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства происшествия.