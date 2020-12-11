Шесть человек пострадали от взрывов у здания ФСБ в КЧР

https://static.news.ru/photo/93a4089e-3b9e-11eb-88bf-fa163e074e61_660.jpg Фото: t.me/ENews112

Из-за взрывов возле здания ФСБ в селе Учкекен Карачаево-Черкесии пострадали шесть человек. Пять силовиков и один гражданский получили ранения различной степени тяжести. Первая бомба взорвалась на улице, вторую подорвал террорист-смертник.

По данным Telegram-канала «112», первый взрыв произошёл в 7:00 утра, когда неизвестный мужчина пронёс на территорию здания ФСБ пакет с маломощным взрывным устройством. В результате происшествия никто не пострадал, здание оцепили. Однако спустя пять часов через оцепление прорвался смертник, который совершил самоподрыв.

Как сообщают источники «Известий», смертник подъехал к месту происшествия на машине. Покинув салон автомобиля, он ворвался во двор и бросился к сотрудникам службы, находившимся на территории, после чего прогремел взрыв.

Автомобиль злоумышленника, по предварительным данным, с 2016 года списан на утилизацию. Подробности происшествия устанавливаются.

Как писал NEWS.ru, военнослужащие из 5-й научной роты Сухопутных войск России, изучив опыт сирийского конфликта, разработали комплекс обнаружения так называемых поясов смертника в местах массовых скоплений людей. Изделие состоит из комплекта датчиков и мобильного пульта оператора. С помощью устройства можно вычислить самодельные взрывные устройства (СВУ), начинённые поражающими элементами, на большой площади.

Работы по созданию устройства начались три года назад, когда российские военные в ходе операций по вывозу боевиков, возвращению беженцев и разминированию неоднократно сталкивались с разновидностями СВУ. Изъятые пояса изучили, каталогизировали и выявили присущие им уникальные черты. Комплекс проходит финальную стадию испытаний и вскоре должен поступить в одно из силовых ведомств.