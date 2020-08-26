В российской армии создали комплекс для обнаружения пояса смертника в толпе

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Военнослужащие из 5-й научной роты Сухопутных войск России, изучив опыт сирийского конфликта, разработали комплекс обнаружения так называемых поясов смертника в местах массовых скоплений людей. Разработку показали на стенде военного технополиса «Эра» на форуме «Армия-2020».

Изделие состоит из комплекта датчиков и мобильного пульта оператора. С помощью устройства можно вычислить самодельные взрывные устройства (СВУ), начинённые поражающими элементами, на большой площади.

Если в толпе есть смертник, комплекс засечёт его благодаря уникальным радиочастотным сигнатурам, присущим только изделиям типа «пояс шахида» или самодельным взрывным устройствам. Информация о местонахождении объекта, дальности до него от ближайшего датчика и, в случае движения, о перемещении поступит оператору на пульт, после чего он сможет просигнализировать об опасности, — рассказал ТАСС один из разработчиков.

Собеседник агентства уточнил, что стимулом к разработке стал опыт Сирии. Работы по созданию устройства начались три года назад, когда российские военные в ходе операций по вывозу боевиков, возвращению беженцев и разминированию неоднократно сталкивались с различными разновидностями СВУ.

Изъятые пояса изучили, каталогизировали и выявили присущие им уникальные черты. Представитель научной роты отметил, что прибор не спутает с террористом человека, идущего со строительного рынка с пакетом гаек.

Комплекс проходит финальную стадию испытаний и вскоре должен поступить в одно из силовых ведомств.

Ранее на форуме «Армия-2020» впервые показали радиостанцию пятого поколения, передавал NEWS.ru.