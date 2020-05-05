Шесть частных домов загорелись в Самаре

https://static.news.ru/photo/b6c1c134-8eda-11ea-9abb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Самара Онлайн | Новости Самары/vk.com

В Железнодорожном районе Самары загорелись шесть частных жилых домов. Площадь пожара — около 600 кв. м.

Как рассказали РИА Новости в МЧС РФ, сигнал о возгорании на улице Пестеля поступил в экстренные службы в 16:59 (15:59 мск). В настоящее время в тушении огня участвуют 69 человек и 14 единиц спецтехники. Пожару присвоена повышенная категория сложности. Информация о возможных жертвах уточняется.

Утром 5 мая пожар в частном доме в Подмосковье унёс жизни шести человек, сообщал NEWS.ru. Позже выяснилось, что в сгоревшем доме проживали 26 приезжих из ближнего зарубежья.