Серия взрывов произошла на фабрике фейерверков в Турции

https://static.news.ru/photo/d24f2dfc-bd0f-11ea-9d1e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Walter G. Allgöwer/imagebroker.com/Global Look Press

СМИ сообщили о нескольких взрывах, прогремевших на фабрике фейерверков в Турции. ЧП произошло в провинции Сакарья на северо-западе страны.

Как передаёт ТАСС, взрывы были слышны в радиусе 50 км от предприятия. Местное население охватила паника. Люди решили, что произошло землетрясение и поспешили выбежать из своих домов на улицы.

На место ЧП выехали экстренные службы, спасатели и медики. Информации о жертвах или пострадавших пока не поступало. Причины инцидента выясняются.