Происшествия

Серия взрывов произошла на фабрике фейерверков в Турции

12:10, 03 июля 2020
Фото: Walter G. Allgöwer/imagebroker.com/Global Look Press

СМИ сообщили о нескольких взрывах, прогремевших на фабрике фейерверков в Турции. ЧП произошло в провинции Сакарья на северо-западе страны.

Как передаёт ТАСС, взрывы были слышны в радиусе 50 км от предприятия. Местное население охватила паника. Люди решили, что произошло землетрясение и поспешили выбежать из своих домов на улицы.

На место ЧП выехали экстренные службы, спасатели и медики. Информации о жертвах или пострадавших пока не поступало. Причины инцидента выясняются.

Ранее NEWS.ru писал, что газовоздушная смесь взорвалась в пятиэтажном доме на улице Орджоникидзе, дом 6 в Кирове. В результате ЧП травмы получил один человек. По предварительной информации, взрыв повредил оконные блоки в двух квартирах и на лестничных клетках подъезда. Жильцов эвакуировали.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях