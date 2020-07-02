Серия взрывов произошла на фабрике фейерверков в Турции

СМИ сообщили о нескольких взрывах, прогремевших на фабрике фейерверков в Турции. ЧП произошло в провинции Сакарья на северо-западе страны.
Как
На место ЧП выехали экстренные службы, спасатели и медики. Информации о жертвах или пострадавших пока не поступало. Причины инцидента выясняются.
Ранее NEWS.ru писал, что газовоздушная смесь взорвалась в пятиэтажном доме на улице Орджоникидзе, дом 6 в Кирове. В результате ЧП травмы получил один человек. По предварительной информации, взрыв повредил оконные блоки в двух квартирах и на лестничных клетках подъезда. Жильцов
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