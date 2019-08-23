В пресс-службе МВД Дагестана сообщили, что в Цумадинском районе под камнепад попала легковая машина, в которой находилась супружеская пара с двумя детьми.
В результате инцидента три человека погибли на месте. Врачи экстренно госпитализировали 15-летнего подростка, однако он скончался в больнице, не приходя в сознание.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Страшная трагедия произошла сегодня в 16 часов недалеко от селения Сильди Цумадинского района. Автомашина под управлением 37-летнего жителя селения Сильди "ВАЗ-2107" попала под камнепад. В машине также находилась его 36-летняя супруга и двое детей: 10 и 15 лет. В результате обвала автомашина, вместе с находившимися в ней людьми, упала в обрыв высотой более 500 метров. Глава семьи, супруга и 10-летний сын погибли на месте, а 15-летний мальчик с тяжелыми последствиями был доставлен в центральную районную больницу в селении Агвали, но спустя некоторое время, скончался, не приходя в сознание. Страшная трагедия. Самые искренние соболезнования... Близким терпения... Скорбим вместе со всеми...
Как ранее писал News.ru, американский турист почувствовал себя плохо, когда находился в ущелье Зариу возле населённого пункта Джимара в Северной Осетии. Позднее стало известно, что 55-летний мужчина скончался.