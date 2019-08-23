https://static.news.ru/photo/ce0df090-c5d3-11e9-b87a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Viktor Pogontsev/Global Look Press

В пресс-службе МВД Дагестана сообщили, что в Цумадинском районе под камнепад попала легковая машина, в которой находилась супружеская пара с двумя детьми.

В результате инцидента три человека погибли на месте. Врачи экстренно госпитализировали 15-летнего подростка, однако он скончался в больнице, не приходя в сознание.

Как ранее писал News.ru, американский турист почувствовал себя плохо, когда находился в ущелье Зариу возле населённого пункта Джимара в Северной Осетии. Позднее стало известно, что 55-летний мужчина скончался.