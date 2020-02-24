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Семья из четырёх человек погибла, ещё пять человек пострадали в результате столкновении двух автомобилей в Удмуртии.

Авария произошла 24 февраля в 13:05 по московскому времени недалеко от населённого пункта Факел автомобильной дороги Игра — Глазов в Игринском районе Удмуртии. Водитель Toyota Highlander выехал на встречную полосу и столкнулся с LADA XRAY.

Водитель автомобиля LADA XRAY и три его пассажира: женщина 1983 года рождения, двое детей 2011 и 2012 года рождения получили смертельные травмы. Годовалый ребёнок из этой машины госпитализирован, — говорится в сообщении МВД региона.

Уточняется, что водитель и три пассажира Toyota Highlander доставлены в больницу с травмами. В данное время на месте ДТП работают сотрудники ГИБДД. Причины аварии выясняются.

Как ранее писал NEWS.ru, два легковых автомобиля столкнулись в Калмыкии. В результате происшествия пострадали семь человек, из них пять погибли.