https://static.news.ru/photo/5f298c64-1e3b-11ea-ae73-fa163e074e61_660.jpg Фото: Berti HANNA/Global Look Press

Около десяти машин, включая перевозивший химикаты грузовик, столкнулись на дороге в провинции Кёнсан-Пукто.

В результате аварии семь машин загорелись и спасатели с трудом смогли подступиться к охваченному огнём месту происшествия. В тушении приняли участие около сотни пожарных и 44 единицы техники, передаёт агентство «Рёнхап».

(LEAD) Multiple pileups on highway kill at least 7, injure more than 30 https://t.co/L81LGRADze — Yonhap News Agency (@YonhapNews) December 14, 2019

Представители местной полиции предупредили, что число жертв — на данный момент погибшими числятся шесть человек — ещё не окончательное, и работы на месте трагедии продолжаются. В то же время в двух километрах от места ДТП столкнулись ещё 20 машин, в результате происшествия погиб один человек. Причиной массовых аварий полицейские считают обледенение дорог — вода на асфальте замёрзла таким тонким слоем, что лёд трудно заметить.

Как писал NEWS.ru ранее, авария произошла утром 14 декабря на 242-м километре трассы Пермь — Екатеринбург. По предварительным данным, водитель заказного автобуса, перевозившего 53 человека, заснул во время движения, в результате чего машина вылетела в кювет, где перевернулась и легла на левый бок.