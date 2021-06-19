Семь человек пострадали в ДТП с автобусом в Краснодарском крае

https://static.news.ru/photo/c9600ef4-d0ce-11eb-9cca-96000091f725_660.jpg Фото: 23.mchs.gov.ru

В Краснодарском крае произошло ДТП с участием пассажирского автобуса. По предварительным данным, пострадали семь человек. К месту происшествия направлены экстренные службы, сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

По данным МЧС, на 20-м км автодороги ст. Петровская — Славянск-на-Кубани столкнулись два легковых автомобиля и автобус ПАЗ, в котором находились 32 человека. В результате ДТП автобус съехал в кювет и опрокинулся на крышу.

Обстоятельства аварии выясняются.

Ранее в Ленинградской области перевернулся экскурсионный автобус с 45 пассажирами. Были госпитализированы 10 человек.