Семь человек пострадали в ДТП с автобусом в Краснодарском крае

В Краснодарском крае произошло ДТП с участием пассажирского автобуса. По предварительным данным, пострадали семь человек. К месту происшествия направлены экстренные службы, сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
По данным МЧС, на 20-м км автодороги ст. Петровская — Славянск-на-Кубани столкнулись два легковых автомобиля и автобус ПАЗ, в котором
Обстоятельства аварии выясняются.
Ранее в Ленинградской области перевернулся экскурсионный автобус с 45 пассажирами. Были госпитализированы 10 человек.