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Происшествия

Семь человек пострадали в ДТП с автобусом в Краснодарском крае

09:49, 19 июня 2021
Фото: 23.mchs.gov.ru

В Краснодарском крае произошло ДТП с участием пассажирского автобуса. По предварительным данным, пострадали семь человек. К месту происшествия направлены экстренные службы, сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

По данным МЧС, на 20-м км автодороги ст. Петровская — Славянск-на-Кубани столкнулись два легковых автомобиля и автобус ПАЗ, в котором находились 32 человека. В результате ДТП автобус съехал в кювет и опрокинулся на крышу.

Обстоятельства аварии выясняются.

Ранее в Ленинградской области перевернулся экскурсионный автобус с 45 пассажирами. Были госпитализированы 10 человек.

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