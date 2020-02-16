https://static.news.ru/photo/7a222df6-50c6-11ea-8ae3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Семь человек пострадали в результате столкновения маршрутки и легкового автомобиля в Пензе. Все они были госпитализированы.

ДТП произошло на пересечении улиц Свердлова и Красная. В числе пострадавших четверо детей.

На месте происшествия работают сотрудники полиции. Они устанавливают причины и обстоятельства аварии, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Ранее NEWS.ru писал, что в Северодвинске столкнулись два легковых автомобиля. В результате один человек погиб и ещё пятеро получили травмы.