Семь человек пострадали в результате столкновения маршрутки и легкового автомобиля в Пензе. Все они были госпитализированы.
ДТП произошло на пересечении улиц Свердлова и Красная. В числе пострадавших четверо детей.
На месте происшествия работают сотрудники полиции. Они устанавливают причины и обстоятельства аварии,
Ранее NEWS.ru писал, что в Северодвинске столкнулись два легковых автомобиля. В результате один человек погиб и ещё пятеро получили травмы.
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