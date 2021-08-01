Сель заблокировал 180 туристов в горах Кабардино-Балкарии

Селевой поток перекрыл автодорогу, ведущую к лагерю альпинистов «Безенги» в Черекском районе Кабардино-Балкарии. Там в настоящее время находятся 180 туристов, в том числе десять детей, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС РФ.

В 21:10 мск в воскресенье поступило сообщение, что в Черекском районе за селением Безенги сошёл селевой поток на участок дороги, ведущей к альплагерю «Безенги». В альплагере находятся 180 человек, из них 10 детей, в нём осуществляют дежурство двое спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России, — отмечается в сообщении.

Также в распоряжении застрявших туристов имеются медицинский пункт, запасы питьевой воды и продуктов питания. Временную пешую переправу для них спасатели намерены организовать утром 2 августа. Также утром начнут расчищать автодорогу.

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