Сбитый на переходе в Нижнем Новгороде мальчик скончался в больнице

https://static.news.ru/photo/9ca30bd2-540a-11eb-89dd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Один из двух мальчиков, пострадавших в ДТП в Нижнем Новгороде в конце ноября 2020 года, скончался в реанимации.

Ребёнок погиб 9 января. Уголовное дело в отношении водителя в связи со смертью пострадавшего будет переквалифицировано на более тяжкую статью. Об этом РИА Новости рассказал источник в правоохранительных органах.

30 ноября 2020 года на Московском шоссе в Нижнем Новгороде мужчина за рулём автомобиля Subaru на пешеходном переходе наехал на двух мальчиков в возрасте 9 и 10 лет. Дети получили тяжёлые травмы. В отношении водителя возбудили уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Как передавал NEWS.ru, в ночь на 1 января 2021 года в Нижегородской области пьяный водитель сбил группу из четырёх подростков. Инцидент произошёл на трассе Нижний Новгород — Саратов вблизи посёлка Дружный. Пострадавших доставили в областную детскую больницу. Один из подростков находится в реанимации, ещё двое помещены в нейрохирургическое отделение, а четвёртый — в травматологическое. Состояние детей оценивается врачами как тяжёлое. 30-летний водитель задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело.