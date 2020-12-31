Четверо подростков попали в больницу после ДТП под Нижним Новгородом

https://static.news.ru/photo/b77a0af8-4c14-11eb-b9fd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Нижегородской области автомобиль сбил четверых подростков. Все они госпитализированы.

ДТП произошло в посёлке Дружный Кстовского района в новогоднюю ночь. Пострадали мальчики 12-15 лет.

В настоящее время они находятся в областной детской больнице. Один из подростков в реанимации, ещё двое помещены в нейрохирургическое отделение, а четвёртый — в травматологическое. Состояние детей оценивается врачами как тяжёлое, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального минздрава.

Ранее NEWS.ru писал, что в Сургуте в результате столкновения двух автомобилей пострадали пять человек, среди которых переодетые в Деда Мороза и Снегурочку взрослые, а также ребёнок. Дед Мороз был за рулём автомобиля Lada Granta. По предварительным данным, он не уступил дорогу и врезался в Volkswagen, который двигался по встречной полосе. Все пострадавшие доставлены в травматологию.