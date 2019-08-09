https://static.news.ru/photo/cb0b0394-bc49-11e9-97ae-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Волгоградская полиция задержала двух преступников, которые сбежали из психиатрической больницы. Их вернули в стационар.

По информации полиции, беглецов задержали рядом с хутором Ляпичев, они направлялись на железнодорожную станцию. За время побега они не совершили противоправных действий, сообщил журналистам представитель ГУ МВД по региону Антон Корнаухов.

Речь идёт о Романе Смородове, который был ранее судим за убийство, и Анатолии Машанине, осуждённом за грабёж и угон. Побег они устроили около 5 утра 11 августа. Мужчины покинули палату через окно второго этажа, отжав решётку, писал News.ru.