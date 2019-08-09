https://static.news.ru/photo/676e06e8-9e9d-11e9-a7d1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Demian Stringer/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Волгоградская полиция просит помощи в поиске двух опасных преступников. Они сбежали из психиатрической больницы, где проходили принудительное лечение.

Речь идёт о Романе Смородове, который был ранее судим за убийство, и Анатолии Машанине, осуждённом за грабеж и угон. Побег они устроили около 5 утра 11 августа. Мужчины покинули палату через окно второго этажа, отжав решётку.

На вид им по 32 года. Смородов был одет в красную футболку и джинсы, Машанин — в светло-жёлтую пижаму. На ногах у обоих беглецов были чёрные шлепанцы.

Всем, кто располагает какой-либо информацией о данных лицах, просьба незамедлительно обращаться в Отдел МВД России по Калачевскому району по номеру телефона дежурной части: 8 (84472) 3-37-69 или 02, — говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Волгоградской области.

Ранее News.ru писал об издевательствах в магнитогорской психбольнице. Санитары сняли на видео, как один из сотрудников бросает в пациента тапками, а потом пинает его. Пожилой мужчина пытается остановить обидчика, но у него не хватает сил. При этом слышен смех сотрудников психбольницы.