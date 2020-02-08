Самолёт был вынужден сделать экстренную посадку аэропорту Санкт-Петербурга из-за технической неисправности. Об этом
10 февраля 2020 года экипаж рейса Санкт-Петербург — Екатеринбург (DP515 авиакомпания «Победа») доложил о технической неисправности на борту и решении вернуться в аэропорт отправления. Аварийно-спасательная команда оперативно прибыла на место встречи воздушного судна. Борт совершил благополучную посадку в аэропорту и встал на место стоянки, — привели сообщение пресс-службы компании «Воздушные ворота Северной столицы» в ТАСС.
Ранее NEWS.ru писал о том, что пассажирка самолёта Utair рейса Москва — Усинск рассказала подробности жёсткой посадки лайнера в Коми. Она рассказала, как у самолёта отлетела обшивка турбины и то, что экипаж работал очень слаженно, пассажиров быстро эвакуировали.
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