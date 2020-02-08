https://static.news.ru/photo/33fab15e-4b8f-11ea-926b-fa163e074e61_660.jpg Фото: tpsdave /pixabay.com

Самолёт был вынужден сделать экстренную посадку аэропорту Санкт-Петербурга из-за технической неисправности. Об этом сообщает ТАСС.

10 февраля 2020 года экипаж рейса Санкт-Петербург — Екатеринбург (DP515 авиакомпания «Победа») доложил о технической неисправности на борту и решении вернуться в аэропорт отправления. Аварийно-спасательная команда оперативно прибыла на место встречи воздушного судна. Борт совершил благополучную посадку в аэропорту и встал на место стоянки, — привели сообщение пресс-службы компании «Воздушные ворота Северной столицы» в ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал о том, что пассажирка самолёта Utair рейса Москва — Усинск рассказала подробности жёсткой посадки лайнера в Коми. Она рассказала, как у самолёта отлетела обшивка турбины и то, что экипаж работал очень слаженно, пассажиров быстро эвакуировали.