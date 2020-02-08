https://static.news.ru/photo/9966edd4-4b65-11ea-b589-fa163e074e61_660.jpg Фото: "Усинск Онлайн"/ТАСС

Пассажирка самолёта UTair рейса Москва — Усинск, который совершил жёсткую посадку, рассказала произошедшем.

По её словам, самолёт сразу упал на брюхо, шасси подломилось.

Мы на большой скорости неслись именно на брюхе самолета по полосе, — рассказала девушка журналистам РЕН ТВ.

Пилоты сумели повернуть самолёт в сугроб, после чего он остановился. Девушка подчеркнула, что обшивка турбины отлетела. По её словам, людей стали эвакуировать после того, как они закричали, что потёк керосин. По её словам, экипаж работал очень слаженно.

Деталями жёсткой посадки также поделился со СМИ ещё один пассажир лайнера. Мужчина рассказал, что при касании о землю люди почувствовали сильный удар.

На борту воздушной машины находились 94 человека, двое из них обратились к медикам.

NEWS.ru сообщал, что аэропорт Усинска закроют до утра 10 февраля. Обратный рейс перенесён на 10 февраля в 12:00 мск.