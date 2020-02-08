Работа аэропорта Усинска временно приостановлена в связи с жёсткой посадкой пассажирского самолёта Boeing 737 авиакомпании Utair, летевшего из Москвы.
Аэропорт Усинска закрыт до завтра, до утра, — сообщила пресс-служба воздушной гавани.
Там отметили, что обратный рейс из Усинска в Москву перенесён на 10 февраля, на 12:00 мск. Гостей Усинска разместили по местным гостиницам, а местные пассажиры остались дома,
Пассажирский самолёт авиакомпании Utair совершил жёсткую посадку в аэропорту Усинска, сев на «брюхо». На борту находились 94 человека. По данным пресс-службы Коми, два человека обратились к медикам.
Как ранее писал NEWS.ru, транспортная прокуратура организовала проверку по факту аварийной посадки пассажирского Boeing 737 в аэропорту Усинска.
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