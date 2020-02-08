https://static.news.ru/photo/191e15da-4b60-11ea-863d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Республике Коми/ТАСС

Работа аэропорта Усинска временно приостановлена в связи с жёсткой посадкой пассажирского самолёта Boeing 737 авиакомпании Utair, летевшего из Москвы.

Аэропорт Усинска закрыт до завтра, до утра, — сообщила пресс-служба воздушной гавани.

Там отметили, что обратный рейс из Усинска в Москву перенесён на 10 февраля, на 12:00 мск. Гостей Усинска разместили по местным гостиницам, а местные пассажиры остались дома, передаёт ТАСС.

Пассажирский самолёт авиакомпании Utair совершил жёсткую посадку в аэропорту Усинска, сев на «брюхо». На борту находились 94 человека. По данным пресс-службы Коми, два человека обратились к медикам.

Как ранее писал NEWS.ru, транспортная прокуратура организовала проверку по факту аварийной посадки пассажирского Boeing 737 в аэропорту Усинска.