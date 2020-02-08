В Республике Коми транспортная прокуратура организовала проверку по факту аварийной посадки пассажирского Boeing 737 в аэропорту Усинска.
Об этом
На место происшествия выехал Печорский транспортный прокурор, — говорится в сообщении.
Транспортный СКР также организовал доследственную проверку. Позже будет решён вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее NEWS.ru писал о том, что причинами жёсткой посадки самолёта Boeing 737 в аэропорту Усинска могут быть ошибка пилота и техническая неисправность. Пассажирский самолёт авиакомпании Utair совершил жёсткую посадку в аэропорту Усинска, сев на «брюхо». На борту находились 94 человека. По данным пресс-службы Коми, два человека обратились к медикам.
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