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В Республике Коми транспортная прокуратура организовала проверку по факту аварийной посадки пассажирского Boeing 737 в аэропорту Усинска.

Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на пресс-службу транспортной прокуратуры. В данный момент аэропорт закрыт, рейсы перенаправлены в воздушную гавань города Ухта.

На место происшествия выехал Печорский транспортный прокурор, — говорится в сообщении.

Транспортный СКР также организовал доследственную проверку. Позже будет решён вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее NEWS.ru писал о том, что причинами жёсткой посадки самолёта Boeing 737 в аэропорту Усинска могут быть ошибка пилота и техническая неисправность. Пассажирский самолёт авиакомпании Utair совершил жёсткую посадку в аэропорту Усинска, сев на «брюхо». На борту находились 94 человека. По данным пресс-службы Коми, два человека обратились к медикам.