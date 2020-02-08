Лайнер авиакомпании Utair совершил жёсткую посадку в аэропорту Уссурийска.
Как сообщает Telegram-канал «360», у лайнера было сломано шасси, пилоты вынуждены были приземляться на «брюхо». Самолёт выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы. На борту находились 94 человека, никто не пострадал.
Ранее в Стамбуле 157 человек получили ранения и один погиб после аварийной посадки самолёта. Лайнер выкатился за пределы полосы и развалился на три части.
NEWS.ru писал, что в столичном аэропорту приземлился SSJ 100 с неисправным датчиком скорости.
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