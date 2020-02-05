https://static.news.ru/photo/b8074b7e-4856-11ea-866e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Фото: FrankHoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

Глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа рассказал подробности аварийной посадки самолёта авиакомпании Pegasus в Стамбуле.

К сожалению, один из пассажиров самолета погиб, 157 человек пострадали, — цитирует чиновника РИА Новости.

Борт, который выполнял рейс Измир — Стамбул, выехал за пределы взлётной полосы при посадке и развалился на три части. В самолёте находилось шесть членов экипажа и 177 пассажиров. Граждан России на борту не было.

Ранее NEWS.ru писал, что в результате жёсткой посадки Boeing-737-800 были госпитализированы 120 человек.