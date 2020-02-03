Sukhoi Superjet 100 Sukhoi Superjet 100 Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Датчик скорости сработал у самолёта Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» во время посадки в аэропорту Шереметьево.

Воздушное судно летело из Волгограда. Во время посадки датчик показал неисправность гидросистемы.

Самолёт сел в штатном режиме, — сообщил источник в экстренных службах журналистам ТАСС.

Никто из пассажиров не пострадал.

Ранее NEWS.ru писал, что SSJ 100 получит новый отечественный двигатель, новое крыло и ряд других агрегатов. По словам гендиректора Объединённой авиастроительной корпорации Юрия Слюсаря, модернизация будет связана с совершенствованием надёжности воздушного судна, а также с импортозамещением.

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