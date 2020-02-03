https://static.news.ru/photo/d3935c78-4687-11ea-bccd-fa163e074e61_660.jpgSukhoi Superjet 100Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Датчик скорости сработал у самолёта Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» во время посадки в аэропорту Шереметьево.
Воздушное судно летело из Волгограда. Во время посадки датчик показал неисправность гидросистемы.
Самолёт сел в штатном режиме, — сообщил источник в экстренных службах журналистам ТАСС.
Никто из пассажиров не пострадал.
Ранее NEWS.ru писал, что SSJ 100 получит новый отечественный двигатель, новое крыло и ряд других агрегатов. По словам гендиректора Объединённой авиастроительной корпорации Юрия Слюсаря, модернизация будет связана с совершенствованием надёжности воздушного судна, а также с импортозамещением.