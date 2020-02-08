https://static.news.ru/photo/eaba23d0-4b39-11ea-9a92-fa163e074e61_660.jpg Фото: minprom11/vk.com

Причинами жёсткой посадки самолёта Boeing 737 в аэропорту Усинска могут быть ошибка пилота и техническая неисправность.

Среди версий — техническая неисправность, в частности, неисправность шасси, а также возможная ошибка пилота, — сообщает источник ТАСС в правоохранительных органах.

По его словам, пилоты смогли избежать тяжких последствий при посадке.

Пассажирский самолёт авиакомпании Utair совершил жёсткую посадку в аэропорту Усинска, сев на «брюхо». На борту находились 94 человека. По данным пресс-службы Коми, два человека обратились к медикам.

NEWS.ru сообщал, что аэропорт Коми закрыли для ликвидации последствий жёсткой посадки самолёта.