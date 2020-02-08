Причинами жёсткой посадки самолёта Boeing 737 в аэропорту Усинска могут быть ошибка пилота и техническая неисправность.
Среди версий — техническая неисправность, в частности, неисправность шасси, а также возможная ошибка пилота, —
сообщаетисточник ТАСС в правоохранительных органах.
По его словам, пилоты смогли избежать тяжких последствий при посадке.
Пассажирский самолёт авиакомпании Utair совершил жёсткую посадку в аэропорту Усинска, сев на «брюхо». На борту находились 94 человека. По данным пресс-службы Коми, два человека обратились к медикам.
NEWS.ru сообщал, что аэропорт Коми закрыли для ликвидации последствий жёсткой посадки самолёта.
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