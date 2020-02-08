Аэропорт в городе Усинск в Республике Коми закрыли для ликвидации последствий жёсткой посадки самолёта компании Utair.
В результате посадки самолёт развернуло на полосе на 90 градусов. В целях ликвидации последствий происшествия аэропорт временно закрыт, — говорится в сообщении на официальном правительственном портале республики.
Отмечается, что причиной аварии могла стать ошибка экипажа или отказ техники. У лайнера было сломано шасси, пилоты вынуждены были приземляться на «брюхо». Самолёт выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы. На борту находились 94 человека, никто не пострадал.
Как ранее писал NEWS.ru, момент жёсткого приземления самолёта компании Utair в городе Усинск в Республике Коми попал на видео.
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