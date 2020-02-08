https://static.news.ru/photo/66feaaea-4b32-11ea-ae74-fa163e074e61_660.jpg Фото: minprom11/vk.com

Аэропорт в городе Усинск в Республике Коми закрыли для ликвидации последствий жёсткой посадки самолёта компании Utair.

В результате посадки самолёт развернуло на полосе на 90 градусов. В целях ликвидации последствий происшествия аэропорт временно закрыт, — говорится в сообщении на официальном правительственном портале республики.

Отмечается, что причиной аварии могла стать ошибка экипажа или отказ техники. У лайнера было сломано шасси, пилоты вынуждены были приземляться на «брюхо». Самолёт выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы. На борту находились 94 человека, никто не пострадал.

Как ранее писал NEWS.ru, момент жёсткого приземления самолёта компании Utair в городе Усинск в Республике Коми попал на видео.