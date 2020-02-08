https://static.news.ru/photo/981d1a2c-4b2c-11ea-99fb-fa163e074e61_660.jpg Фото: 11.mchs.gov.ru

Причиной аварии с самолётом Utair в Республике Коми могла стать ошибка экипажа или отказ техники.

Первично рассматривается комплекс причин, которые могли бы привести к аварийной посадке самолета. Среди них в качестве основных версий пока рассматриваются отказ техники и ошибка экипажа в условиях сильного бокового ветра, — передаёт «Интерфакс» слова источника.

Как ранее писал NEWS.ru, лайнер авиакомпании Utair совершил жёсткую посадку в аэропорту Усинска. У лайнера было сломано шасси, пилоты вынуждены были приземляться на «брюхо». Самолёт выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы. На борту находились 94 человека, никто не пострадал.