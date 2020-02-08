Причиной аварии с самолётом Utair в Республике Коми могла стать ошибка экипажа или отказ техники.
Первично рассматривается комплекс причин, которые могли бы привести к аварийной посадке самолета. Среди них в качестве основных версий пока рассматриваются отказ техники и ошибка экипажа в условиях сильного бокового ветра, — передаёт «Интерфакс» слова источника.
Как ранее писал NEWS.ru, лайнер авиакомпании Utair совершил жёсткую посадку в аэропорту Усинска. У лайнера было сломано шасси, пилоты вынуждены были приземляться на «брюхо». Самолёт выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы. На борту находились 94 человека, никто не пострадал.
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