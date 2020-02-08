https://static.news.ru/photo/3d6fa2b0-4b5f-11ea-a560-fa163e074e61_660.jpg Фото: Где? В Сыктывкаре!/vk.com

Деталями происходящего во время экстренной посадки Boeing 737-524 в Республике Коми поделился Александр Панин, летевший на этом самолёте. По его словам, экипаж выпустил шасси изначально и штатно готовился заходить на посадку.

Как рассказал пассажир жёстко севшего в Усинске борта авиакомпании Utair, при касании о землю все почувствовали сильный удар. В результате шасси оторвалось и лайнер на большой скорости заскользил по взлётно-посадочной полосе, рассказал Панин РБК.

Пилотам пришлось увести Boeing в сугроб, и только это остановило самолёт в самом конце полосы. Правое крыло лайнера сильно пострадало, и людей из-за этого эвакуировали с левой стороны.

Панин подчеркнул, что профессионализм пилотов заметили все находившиеся на борту. Экипаж профессионально отработал экстренную ситуацию и не допустил паники среди пассажиров.

Как писал NEWS.ru, ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело после ЧП с самолётом Utair в аэропорту Усинска.