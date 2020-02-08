https://static.news.ru/photo/b421c9c8-4b51-11ea-b309-fa163e074e61_660.jpg Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Республике Коми/ТАСС

Следственный комитет возбудил уголовное дело после жёсткой посадки самолёта компании Utair в аэропорту города Усинска в Республике Коми.

Отмечается, что дело было возбуждено по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».

Причинами жёсткой посадки самолёта Boeing 737 в аэропорту Усинска могут быть ошибка пилота и техническая неисправность. Пассажирский самолёт авиакомпании Utair совершил жёсткую посадку в аэропорту Усинска, сев на «брюхо». На борту находились 94 человека. По данным пресс-службы Коми, два человека обратились к медикам.

Как ранее писал NEWS.ru, транспортная прокуратура организовала проверку по факту аварийной посадки пассажирского Boeing 737 в аэропорту Усинска.