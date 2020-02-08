Следственный комитет возбудил уголовное дело после жёсткой посадки самолёта компании Utair в аэропорту города Усинска в Республике Коми.
Отмечается, что дело было возбуждено по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».
Причинами жёсткой посадки самолёта Boeing 737 в аэропорту Усинска могут быть ошибка пилота и техническая неисправность. Пассажирский самолёт авиакомпании Utair совершил жёсткую посадку в аэропорту Усинска, сев на «брюхо». На борту находились 94 человека. По данным пресс-службы Коми, два человека обратились к медикам.
Как ранее писал NEWS.ru, транспортная прокуратура организовала проверку по факту аварийной посадки пассажирского Boeing 737 в аэропорту Усинска.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен