Не упустите июньский уход за луком: простые действия для крупных и крепких луковиц

Не упустите июньский уход за луком: простые действия для крупных и крепких луковиц

Июнь для лука — один из самых важных месяцев сезона. Именно сейчас закладывается будущий урожай, а простые ошибки в уходе могут привести к мелким луковицам и плохому хранению зимой.

Чтобы лук вырос крупным и здоровым, достаточно соблюдать три правила. Поливайте грядки только под корень теплой отстоянной водой, не смачивая перо. В жару обычно хватает одного полива в 5–7 дней, но после дождей количество влаги нужно сокращать.

После полива или осадков полезно слегка рыхлить почву на глубину 3–5 см. Это помогает корням получать кислород. Еще проще использовать мульчу из травы, соломы или компоста — она удерживает влагу и сдерживает рост сорняков.

В июне лук нуждается в азотной подкормке. Подойдут мочевина или аммиачная селитра. Но после начала июля такие удобрения вносить уже нельзя, иначе будет активно расти перо, а не луковица.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и убедилась, что мульчирование заметно сокращает количество поливов и рыхлений. Дополнительно она советует регулярно осматривать грядки и сразу удалять пожелтевшие или поврежденные растения, чтобы болезни не распространялись по посадкам.

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