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Самолёт с футболистами разбился в Бразилии

18:20, 24 января 2021 98
Фото: fodboldworld/twitter.com

Легкомоторный самолёт с футболистами клуба «Палмас Футбол и Регатас» и президентом ФК разбился в Бразилии. Шесть человек погибли.

Четверо футболистов вместе с президентом клуба направлялись в Гоянию на игру с местной командой «Вила Нова».

Как сообщает портал G1, через какое-то время после вылета из воздушной гавани Порту-Насионал (штат Токантинс) самолёт потерпел крушение. Что послужило причиной трагедии — не уточняется.

Администрация «Вила Нова» обратится к организаторам первенства с просьбой о переносе запланированного на понедельник матча турнира «Копа верде». Впрочем, не уточняется, выразила ли команда-соперник соболезнования в связи с кончиной футболистов.

Ранее NEWS.ru писал, что три человека стали жертвами авиакатастрофы, произошедшей 20 января в американском городе Мендон. По свидетельствам очевидцев, вертолёт разбился у дороги в районе сырной фабрики около 18:30 по местному времени. На месте происшествия работают экстренные службы, причины крушения пока неизвестны.

Как сообщают свидетели, перед падением вертолёт летел на очень низкой высоте. После крушения он загорелся.

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