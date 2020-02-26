https://static.news.ru/photo/9151240c-586c-11ea-8d84-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Недалеко от аэропорта Усть-Каменогорска разбился самолёт Ан-2. На его борту находились пять человек, в том числе два пассажира. Жертв в результате крушения воздушного судна нет.

Борт авиакомпании «Орлан-2000» следовал в село Аксуат по санитарному заданию. Незадолго до крушения экипаж Ан-2 сообщил о нештатной ситуации с двигателем. Командир решил совершить вынужденную посадку в полутора километрах от аэропорта.

Как уточняет Tengrinews, управление по расследованию авиационных происшествий Министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана начало расследование случившегося.

Ранее NEWS.ru писал, что самолёт Ан-2 совершил жёсткую посадку на поле в Курской области. Причиной ЧП стали проблемы с двигателем и топливной системой.