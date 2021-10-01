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Самолёт «Победы» столкнулся с топливозаправщиком в Астрахани

21:24, 01 октября 2021
Самолёт «Победы» столкнулся с топливозаправщиком в Астрахани Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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В аэропорту Астрахани самолёт авиакомпании «Победа» столкнулся с топливозаправщиком. В результате лайнер получил повреждение крыла. Об этом сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

Инцидент произошёл при буксировке самолёта. Наземная служба допустила его столкновение со стоящим топливозаправщиком.

Это привело к повреждению нижней части симитара (съемный элемент законцовки крыла), — сообщили в компании.

По мнению представителей «Победы», авария произошла из-за халатности наземной службы аэропорта.

Специалисты технической службы авиакомпании будут направлены в Астрахань ближайшим рейсом для оценки повреждения.

Ранее стало известно, что «Аэрофлот» выставил на продажу билеты на курорты дешевле плацкарта.

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