Самолёт «Победы» столкнулся с топливозаправщиком в Астрахани

В аэропорту Астрахани самолёт авиакомпании «Победа» столкнулся с топливозаправщиком. В результате лайнер получил повреждение крыла. Об этом сообщает пресс-служба авиаперевозчика.
Инцидент произошёл при буксировке самолёта. Наземная служба допустила его столкновение со стоящим топливозаправщиком.
Это привело к повреждению нижней части симитара (съемный элемент законцовки крыла), —
сообщилив компании.
По мнению представителей «Победы», авария произошла из-за халатности наземной службы аэропорта.
Специалисты технической службы авиакомпании будут направлены в Астрахань ближайшим рейсом для оценки повреждения.
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