Самолёт «Победы» столкнулся с топливозаправщиком в Астрахани

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В отношении Ирины Шеремет, устроившей три ДТП подряд в Сыктывкаре, возбудили уголовное дело о нарушении ПДД или правил эксплуатации автомобиля, повлёкшее по неосторожности смерть человека. Женщина задержана, сообщает Telegram-канал SHOT.

На данный момент у следователей нет оснований полагать, что у автомобиля Suzuki, за рулём которого была Шеремет, были какие-то технические неисправности. При этом женщина до этого утверждала, что у автомобиля...