С кладбища Петербурга украли бюст Героя Советского Союза

https://static.news.ru/photo/f066953a-5a2d-11eb-a4e9-fa163e074e61_660.jpg Фото: warheroes.ru

Неизвестный похитил со стелы на Волковском кладбище во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга бюст Героя Советского Союза. Злоумышленник выкрал изваяние с одной из могил кладбища.

18 января поступило сообщение от мастера участка Волковского кладбища о том, что в период с декабря 2020-го по 17 января неизвестный похитил бюст со стелы на одной из могил, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Следователи уже возбудили дело по статье «Кража». На данный момент проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Как стало известно, неизвестный похитил бюст Героя СССР Василия Мациевича. Зачем злоумышленнику потребовалось именно это изваяние, пока неизвестно. Сотрудникам правоохранительных органов предстоит найти похитителя и выяснить мотивы преступления, передаёт РИА Новости.

Мациевич родился в 1913 году. Он окончил Оренбургскую военную авиационную школу лётчиков, после чего отправился на фронт, чтобы защищать свою Родину.

Во время войны мужчина руководил эскадрильей 26-го истребительного авиаполка 7-го истребительного авиакорпуса ПВО СССР. К июню 1942 года он совершил 196 боевых вылетов, во время которых сбил 16 вражеских самолётов лично и шесть самолётов в составе боевой группы.

Заслуги лётчика не могли остаться без внимания советского командования. Звание Героя СССР Мациевич получил в феврале 1943 года.

К сожалению, надругательства над памятниками времён Великой Отечественной войны не являются редкостью. В декабре NEWS.ru писал, что полиция Санкт-Петербурга задержала бездомного гражданина, который разбивал бутылки о памятник жертвам нацизма.

Монумент «Эхо» является единственным в городе памятником узникам концлагерей. Именно его осквернил бездомный.