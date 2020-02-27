Гражданка России Наталья Крылова задержана в Турции. Её подозревают в попытке несанкционированного ввоза запрещённого наркотического вещества на территорию страны, совершённой два года назад.
Прилетевшую в аэропорт Стамбула женщину остановила турецкая служба безопасности, сообщило Генконсульство РФ. Дипломаты находятся в постоянном контакте с супругом задержанной. Сотрудники диппредставительства предпринимают все необходимые для защиты законных прав россиянки шаги.
Ранее на индонезийском острове Бали были арестованы граждане России, которые выращивали марихуану и продавали запрещённые вещества, писал NEWS.ru.
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