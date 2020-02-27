https://static.news.ru/photo/2c4cbfb6-5944-11ea-be2c-fa163e074e61_660.jpg Аэропорт Стамбула Фото: Yoshio Tsunoda/AFLO/Global Look Press

Гражданка России Наталья Крылова задержана в Турции. Её подозревают в попытке несанкционированного ввоза запрещённого наркотического вещества на территорию страны, совершённой два года назад.

Прилетевшую в аэропорт Стамбула женщину остановила турецкая служба безопасности, сообщило Генконсульство РФ. Дипломаты находятся в постоянном контакте с супругом задержанной. Сотрудники диппредставительства предпринимают все необходимые для защиты законных прав россиянки шаги.

Ранее на индонезийском острове Бали были арестованы граждане России, которые выращивали марихуану и продавали запрещённые вещества, писал NEWS.ru.