Россиянка в шортах угодила в ледяную ловушку в Альпах

https://static.news.ru/photo/5552cf9a-e800-11ea-8233-fa163e074e61_660.jpg Фото: airzermatt.ch/facebook.com

Проживающая в Германии россиянка провела двое суток в расщелине на альпийском леднике Гренц. В ней туристка оказалась после того, как 23 августа в одиночку отправилась на ледник в шортах и без необходимого снаряжения.

Освободили россиянку из ледового плена спасатели Швейцарии, сообщает горно-спасательная служба Air Zermatt в Facebook.

Отмечается, что в узкую ледяную расщелину глубиной 10–15 метров женщина упала во время прогулки. Её крики о помощи два дня спустя случайно услышали альпинисты. Они вызвали спасателей.

Россиянка отделалась «легкой степенью переохлаждения», а её спасение спасатели назвали «чудом», поскольку никто не знал, что она исчезла.

Ранее NEWS.ru сообщал, что спасатели болгарской горноспасательной службы обнаружили труп гражданина РФ, который исчез в марте. Последний раз мужчину 1941 года рождения видели на курорте Банско. 2 марта туристы, которые в одной группе с россиянином приехали на горнолыжный курорт, забили тревогу. Они заметили, что пожилого мужчину не видели с 26 февраля, когда он садился в лифт, чтобы отправиться кататься на лыжах.